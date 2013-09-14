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صورة - لفتة إنسانية من عبد الواحد وشيكابالا تجاه طفل ' مصري إنجليزي '

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صورة - لفتة إنسانية من عبد الواحد وشيكابالا تجاه طفل ' مصري إنجليزي ' صورة - لفتة إنسانية من عبد الواحد وشيكابالا تجاه طفل ' مصري إنجليزي '

قام محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك، وعبد الواحد السيد قائد الأبيض بلفته إنسانية تجاه طفل صغير من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويروي FilGoal.com قصة الطفل صاحب الجنسيتين المصرية والإنجليزية، الذي يعشق الزمالك.

الطفل يدعى "كاب" وكان يرغب في مقابلة أي لاعب من الزمالك.

وفور علم عبد الواحد وشيكابالا، قاما بالتصوير بورقة كتب عليها "نحبك كاب" بالإنجليزية "We Love Cap" ومنحا الصور للطفل الذي لم يتعد عمره 10 سنوات.

وهو ما انعكس إيجابيا على الطفل الصغير.

ويتواجد الزمالك في الغردقة استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في الثالثة عصر الأحد.

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