تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

يخوض الأهلي مواجهة الزمالك في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا بطريقته المعتادة 4/2/3/1.

وعلم FilGoal.com أن التشكيل المتوقع الذي سيبدأ به الأهلي مواجهة الزمالك سيضم شريف إكرامي في حراسة المرمى.

ويلعب أمامه الرباعي من اليسار سيد معوض، وائل جمعة، محمد نجيب، وأحمد فتحي.

وثنائي ارتكاز مكون من شهاب أحمد، وحسام عاشور وأمامهم الثلاثي الهجومي وليد سليمان وعبد الله السعيد، ومحمد أبو تريكة.

وأمامهم المهاجم الوحيد أحمد عبد الظاهر.

وشهدت المحاضرة الفنية التي سبقت المباراة، مطالبة يوسف للاعبيه تحقيق الفوز لضمان التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعيدا عن أي حسابات أخرى.

ووضع يوسف اللمسات الفنية الأخيرة والواجبات الدفاعية لكلا من سيد معوض وأحمد فتحي.

وسيعتمد يوسف على إغلاق المساحات أمام محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وأحمد عيد عبد الملك وأحمد جعفر مفاتيح لعب الزمالك.

كما وضع في الحسبان احتمالية مشاركة محمد إبراهيم.