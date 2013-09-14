دراسة: الأطعمة الغنية بزيت السمك والفوليك تعزز صحة الأجنة

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة غرناطة الأسبانية عن معلومات جديدة ومثيرة، بشأن أفضل الأنظمة الغذائية التى يجب أن تتبعها السيدات خلال فترة الحمل لضمان تعزيز صحة الجنين.

وأوصى الباحثون السيدات الحوامل بتناول الأطعمة الغنية بزيت السمك، نظراً لاحتوائها على الحمض الدهنى الشهير "أوميجا-"، والذى يعد أحد الوحدات البنائية الأساسية لخلايا المخ العصبية، وكما أنها غنية بعنصر اليود، والذى له خواص إيجابية فى تعزيز قدرات الأجنة عند الوصول إلى عمر التسعة سنوات وإعانتهم على القراءة بشكل سليم، بينما كشفت النتائج أن الأطفال المولودين لأمهات لم يتناولن أطعمة غنية بالأوميجا-3 من مشاكل واضحة فى القراءة، وهو ما يعيق تقدمهم فى الدراسة.

ومن أبرز الأطعمة الغنية بالأوميجا-3 الأسماك الغنية بالزيت مثل: أسماك التونة والسالمون والسردين والماكريل، وكذلك الزيت الحار والمكسرات.

> وكما أوصى الباحثون السيدات الحوامل بتناول مكملات حمض الفوليك، وخاصة خلال الثلاثة شهور الأولى من الحمل حيث تقلل بشكل كبير فرص حدوث مشاكل سلوكية لدى هؤلاء الأطفال، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد الأطفال حديثى الولادة على الرضاعة الطبيعية حيث يساهم ذلك فى تعزيز القدرات العقلية ووظائف الإدراك لدى الأطفال فى مقتبل حياتهم.

وأذيعت هذه النتائج بالمؤتمر العلمى الذى عقدته جامعة غرناطة فى أسبانيا، وذلك فى الثالث العشر من شهر سبتمبر الجارى.

ونصح الخبراء والمختصين السيدات اللاتى يرغبن فى الحمل بالحصول على ٤٠٠ ميكروجرام من حمض الفوليك بشكل يومى، ويفضل أن يكون ذلك قبل حدوث الحمل بفترة طويلة، نظرا لأن العيوب الخلقية تحدث فى مرحلة مبكرة جدا من الحمل، وقبل أن تعلم السيدات بكونهن من الحوامل.