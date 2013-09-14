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الهلال يواصل سيطرته على قمة الدوري السعودي

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الهلال يواصل سيطرته على قمة الدوري السعودي الهلال يواصل سيطرته على قمة الدوري السعودي

حقق الهلال السعودي فوزه الثالث في الجولة الثالثة من الدوري السعودي على حساب مضيفه الفيصلي يوم السبت.

وحول الهلال تأخره بهدف إلى فوز ثلاثي بفضل خبرات لاعبيه.

افتتح منصور حمزة الهدف الأول في الدقيقة 36 للفيصلي، وتعادل سالم الدوسري في الدقيقة 44 وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني يحرز تياجو نيفيز الهدف الثاني في الدقيقة 66 ويضاعف عبد العزيز الدوسري الفارق بهدف ثالث في الدقيقة 86.

وارتفع رصيد الهلال في الصدارة بتسع نقاط من الفوز في ثلاث مباريات، ويبقى رصيد الفيصلي نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.

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