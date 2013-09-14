اشتباكات بين شباب فلسطينيين وعدد من المستوطنين بشمال رام الله

اندلعت اشتباكات بين شباب فلسطينيين ومستوطنين وقوات الاحتلال مساء اليوم، السبت، عند مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله. وتدخلت قوات الاحتلال الإسرائيلية محاولة تعزيز الحماية للمستوطنين، فبدأت بإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع ضد شبان المخيم وعلى الطريق الموصل إلى القرى الشرقية؛ ما تسبب بحالات اختناق عديدة طالت أيضا المارين فى السيارات.

وقال شهود عيان إن المستوطنين اليهود بادروا تحت حماية جيش الاحتلال بإلقاء الحجارة على السيارات المارة من طريق (الجلزون - رام الله)؛ مما ألحق أضرارا بالعديد منها، قبل أن يرد شبان من المخيم بإلقاء الحجارة على المستوطنين.