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وقفة جماهيرية برام الله تضامنًا مع الشعبين المصرى والسورى

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وقفة جماهيرية برام الله تضامنًا مع الشعبين المصرى والسورى وقفة جماهيرية برام الله تضامنًا مع الشعبين المصرى والسورى

نظمت جبهة النضال الشعبى الفلسطينى فى محافظة رام الله اليوم "السبت"، وقفة جماهيرية تضامنًا مع الشعبين المصرى والسورى.

ورفع المشاركون فى الوقفة التضامنية لافتات كتب عليها شعارات "لا للعدوان الأمريكى الغاشم ضد سوريا"، "تحية للشعبين السورى والمصرى"، "لا للتدخلات الخارجية فى قضايانا العربية"، كما رفع خلال الوقفة الأعلام المصرية والسورية.

وعبر المشاركون فى الوقفة عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب الشعب المصرى وتحركاته من أجل الحفاظ على وحدة واستقرار وقوة جمهورية العربية التى تشكل عنوانًا أساسيًا للعمق العربى والقومى للقضية الفلسطينية.

ودعت الجبهة إلى أوسع حملة تضامنية سياسية وشعبية مع الجمهورية العربية السورية فى مواجهة التحضيرات التى تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية بدون أى دليل مادى وملموس وقبل أن تنتهى فرق التفتيش الدولية من مهمتها.

وأكدت الجبهة أن التحضير للعدوان الأمريكى الهدف منه استنزاف قدرات وإمكانيات سوريا وشعبها، إضافة لحرف الإدارة الأمريكية الأنظار عن الأزمة الداخلية والمأزق الذى باتت تعيشه هذه الإدارة جراء المتغيرات التى بدأت تشهدها المنطقة فى محاولة مكشوفة ويائسة للإبقاء على مصالحها بأى ثمن كان.

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مصر 365

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