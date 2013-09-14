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الجزائر ترحب بالاتفاق الأمريكي- الروسى حول الأسلحة الكيماوية السورية

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الجزائر ترحب بالاتفاق الأمريكي- الروسى حول الأسلحة الكيماوية السورية الجزائر ترحب بالاتفاق الأمريكي- الروسى حول الأسلحة الكيماوية السورية

رحبت الجزائر اليوم "السبت" باتفاق وزيرى الخارجية الأمريكى، جون كيرى، والروسى، سيرجى لافروف، حول الإشراف على الأسلحة الكيماوية السورية وتدميرها، معتبرة إياه "تقدما حاسما يعزز فرص الحل السلمى للأزمة" السورية.

وقال عمار بلانى، الناطق باسم الخارجية الجزائرية، فى بيان صحفى، إن "الجزائر تحيى الاتفاق الذى تم التوصل إليه اليوم بجنيف بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بشأن قضية وضع الترسانة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية".

وأضاف أن "هذا الاتفاق يشكل تقدما حاسما يعزز فرص التسوية السلمية للقضية على أن تكون الأمم المتحدة فى قلب هذا المسار"، حيث توصلت روسيا والولايات المتحدة اليوم السبت إلى اتفاق فى جنيف على خطة لإزالة الأسلحة الكيماوية السورية تمهل دمشق أسبوعا لتقديم لائحة بتلك الأسلحة، على أن تنتهى عملية الإزالة فى منتصف عام 2014.

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