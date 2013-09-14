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الإدارة العامة الليبية: ترحيل 250 أفريقيا بمخيم المدينة الرياضية إلى سبها

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الإدارة العامة الليبية: ترحيل 250 أفريقيا بمخيم المدينة الرياضية إلى سبها الإدارة العامة الليبية: ترحيل 250 أفريقيا بمخيم المدينة الرياضية إلى سبها

قامت الإدارة العامة الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ببنغازى اليوم "السبت" بترحيل 250 أجنبيا من أصل أفريقى (إثيوبيا- إريتريا) كانوا محتجزين بمخيم (كامبو) المدينة الرياضية ببنغازى إلى مدينة سبها، وذلك بمساعدة جمعية الهلال الأحمر الليبى والهيئة الليبية للإغاثة.

وقال أيمن الخفيفى، رئيس اللجنة المشتركة لضبط وتنظيم العمالة الوافدة واللاجئين ومكافحة الهجرة غير الشرعية الليبية- فى تصريح صحفى اليوم- إن هؤلاء الأشخاص كانوا مقيمين فى مدينة سبها "براك الشاطئ" بتكليف خاص من هيئة الأمم المتحدة لكنهم تسللوا وانتشروا فجأة فى مدينة بنغازى دون أية إجراءات رسمية، وما ساهم أكثر فى ضرورة ترحيلهم، عدم وجود قسم عزل داخل المخيم؛ مما أدى إلى انتشار العديد من الأمراض، بالإضافة إلى عدم وجود متسع من الأماكن لفصل الرجال عن النساء.

وأضاف الخفيفى أن جهودهم لم تلق أى تعاون من قبل مكتب الرعاية الصحية الأولية ببنغازى بعد انسحاب منظمة إيطالية إنسانية كانت مسئولة مسئولية تامة عن الرعاية الصحية الأولية داخل المخيم دون أن تبرر انسحابها.

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