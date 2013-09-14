الجزائر تحذر تونس من عملية تهريب سلاح كبرى انطلاقا من ليبيا

حذرت الحكومة الجزائرية نظيرتها التونسية من عملية تهريب كبرى للسلاح يتم الإعداد لها انطلاقا من الأراضى الليبية باتجاه الدولتين. ذكرت ذلك عدد من وسائل الإعلام الجزائرية مساء اليوم، السبت، وقالت "إن الجيش الجزائرى دعا نظيره التونسى إلى توخى أقصى درجات اليقظة والحذر خاصة على مستوى المثلث الحدودى، وذلك بعد عملية فرار جديدة لمعتقلين خطيرين من أحد سجون ليبيا واندلاع اشتباكات مسلحة قيل إنها بين قبيلتين ليبيتين على الحدود مع الجزائر وتونس".

وأشارت المصادر إلى أن الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى استنفر قواته على الحدود مع ليبيا وعلى حدوده الجنوبية مع تونس مستخدما الطائرات العسكرية لتوسيع مجال المراقبة ولمنع أى محاولة اختراق لجماعات إرهابية قد تستغل الأوضاع لتنفيذ مخططاتها الإجرامية.

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