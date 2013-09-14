5 قوائم تتنافس في انتخابات الجامعة اليوم.. و«الائتلافية» صاحبة الحظ الأوفر

أسماء مرشحي القوائم
الائتلافية/الاتحاد الإسلامي
فلاح ضويحي العجمي
ناصر بدر شمس الدين
علي شامي الراجحي
عبدالله عبد الرحيم فخرو
أحمد حمد الريش
حمدان سلامة العازمي
فرح سعد شمس الدين
منيرة جاسم الشهاب
دلال عبدالعزيز الباقر
سارة عليان الحربي
مريم زبن العازمي
عبدالوهاب مبارك الشعلان
حمد مساعد المطيري
فواز بردي السعيدي
ابراهيم محمد العبيدلي
المستقلة
سعود بخت سالم المطيري
طلال عبدالعزيز حمد العنزي
رسام تركي زامل السبيعي
بدر رسام نايف العتيبي
حمد أحمد حمد العريفان
عبدالحميد أحمد علي ميرزا
فلاح محمد فلاح الديحاني
فهد محمد جاسم الصفي
إبراهيم عادل عاشور الإبراهيم
عبدالعزيز عجيل بدر الظفيري
رزان فهد عبدالله العوده
ريم بدر عبدالرحمن الرفاعي
مريم أحمد العنزي
بدريه أحمد الملا
محمد صلاح الموسى السيف
الإسلامية
جاسم فاضل غلوم
زهراء أحمد جوهر
فاطمة علي الفيلي
رائد عبدالله الرمضان
لؤلؤة سلمان علي
كوثر سيد محمد أبو الحسن
حسين مرتضى حسن
فاطمة علي شعبان
مهدي طلال القلاف
مريم هاني شمس
شيماء حسين طه
مصطفى محمد الشطي
فاطمة علي القطان
زهراء حسن مشاري
علي صبيح بوفتين
الوسط الديموقراطي
فيصل جمال الجيماز
حسين يوسف العلي
زينب عبد الرسول البلوشي
رغد عبد اللطيف التركيت
عبدالرحمن فهد السبع
آلاء عبدالله روح الدين
حسين وليد عبدالله
لطيفة عادل علي
علي سالم نظر
سارة عبد الهادي آرتي
محمد علي كريمي
إيمان حسن محمد
شمايل عادل الشراح
جنان حسين فرمن
احمد حسين القلاف
المدنية
عمر محمد عبدالله العصيمي
طلال فلاح مدلول الشمري
خليفه سيف زايد العدواني
فهد فيصل حامد المطيري
إبراهيم موسى منصور المزيدي
فهد عويضه مناحي العجمي
عبدالعزيز سعود فهيد الروقي
مشاري إبراهيم خليل العلي
فهد محمد بدر الخالدي
عبدالعزيز سالم الرشيد
عبدالرحمن وليد عباس
عثمان أحمد الصفي
عبدالعزيز نجيب الفهد
جراح محمد عامر العتيبي
شيخه ناصر المطيري