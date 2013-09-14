نقل وتثبيت رؤساء الأقسام في إدارة التغذية والإطعام

عبدالكريم العبدالله

أصدرت وزارة الصحة قرارات نقل وتثبيت لرؤساء الأقسام العاملين في إدارة التغذية والإطعام، حيث تم نقل وتثبيت د.صباح المنصور بوظيفة رئيس قسم التدريب والتطوير في إدارة التغذية والإطعام، بالإضافة الى نقل وتثبيت د.انتصار الشامي الى وظيفة رئيس قسم التوعية التغذوية في الإدارة. وتضمن القرار أيضا نقل وتثبيت فاطمة محمد حبيب الى وظيفة رئيس قسم التغذية في إدارة التغذية والإطعام، بالإضافة الى نقل وتثبيت فهيمة خزعل العنزي الى وظيفة رئيس قسم البحوث في الإدارة، ونقل وتثبيت علي احمد الكندري إلى وظيفة رئيس قسم الشؤون الإدارية في إدارة التغذية والإطعام في وزارة الصحة.

وجاء نقل وتثبيت الأسماء السابقة بناء على مقتضيات مصلحة العمل بعد أن تم عرضهم على اللجنة الدائمة لبحث شروط شغل الوظائف الإشرافية «الفنية ـ الإدارية» والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 72 لسنة 2012، علما ان الذين تم تثبيتهم في مناصبهم قد تم ندبهم في الفترة السابقة، وتم تثبيتهم بعد أن اجتازوا الشروط والمدة القانونية، ولذلك تم إصدار قرار إداري بهم رقم 2939 لسنة 2013 لنقلهم وتثبيتهم في مناصبهم كرؤساء أقسام في إدارة التغذية والإطعام في وزارة الصحة.

الجدير بالذكر ان وزارة الصحة كانت قد أصدرت قرارات نقل وتثبيت لرؤساء أقسام التغذية في جميع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة التخصصية قبل 3 شهور تقريبا، لتصدر اليوم قرار تثبيت رؤساء الأقسام في الإدارة ذاتها.