تعيين 3 سفراء فوق العادة بإيطاليا وماليزيا ومنغوليا وقنصل في باكستان

صدرت أمس عدة مراسيم بتعيين سفراء فوق العادة في كل من ايطاليا وماليزيا ومنغوليا وتعيين قنصل في باكستان.

وجاء في المرسوم رقم 254 لسنة 2013 ما يلي:

يُعيّن علي خالد الجابر الصباح سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة الكويت لدى جمهورية ايطاليا.

كما جاء في المرسوم رقم 255 لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض جاء فيه.

يعين سعد عبدالله العسعوسي سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة الكويت لدى مملكة ماليزيا.

وفي المرسوم رقم 256 لسنة 2013 جاء ما يلي: يُعيّن خالد يتيم الفضلي سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة الكويت لدى منغوليا.

أما المرسوم رقم 257 لسنة 2013 فجاء بتعيين محمد عبدالله الخالدي قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية باكستان الإسلامية (في مدينة كراتشي).