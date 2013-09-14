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حسم كافة طلبات النقل والانتدابات بين مدرسي دمياط

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حسم كافة طلبات النقل والانتدابات بين مدرسي دمياط حسم كافة طلبات النقل والانتدابات بين مدرسي دمياط
دمياط - هشام الولي:
منذ 34 دقيقة 14 ثانية

قرر  اللواء محمد عبد اللطيف منصور - محافظ دمياط - حسم كافة طلبات الانتدابات والتنقلات للمدرسين والانتهاء من كافة طلبات الانتدابات والتنقلات سواء بالمدرسين أو بإداريي المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ ضمانًا لاستقرار العمل وثبات جداول الحصص.

و أكد على إعداد الصف الثاني من القيادات وعلى الشفافية والوضوح في تنظيم وتوزيع تكليفات العمل ومنح الفرصة لقيادات الصف الثاني سواءً بالوحدات أو الإدارات التعليمية في تنمية مهاراتهم من خلال دولاب عمل ثابت. صرح بذلك أمين أبو العز وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط.
> وقال:" إن المحافظ وجه إلى ضرورة الانتهاء من كافة عمليات الصيانة والتجهيزات للمدارس قبل بدء العام الدراسي، وتوفير كافة المستلزمات والأدوات اللازمة للعملية التعليمية من معامل مستلزمات تدريس وسبورات وتوفير الكتب اللازمة والاهتمام بمكتبة المدرسة ومراجعة مقرات المدارس وخدماتها من فرش وتأثيث وإنارة وتوافر ملاعب لممارسة الأنشطة الرياضية"، كما أكد على أهمية تأمين أسوار المدارس ودهانها بالأشكال والألوان المناسبة، وكذلك النظافة.

 

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