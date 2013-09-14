"عايزين نفهم سياسة "برنامج تدريبي للقيادات الشبابية

كتبت غادة ماهر منذ 8 دقيقة 43 ثانية

أعلن المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية عن تنظيم برامج مكثفة لإعداد القيادات الشبابية الحزبية بالتعاون مع مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية والاستشارات؛ لتفعيل الممارسة السياسية للشباب المصري باستخدام أساليب تدريبية جديدة تسهم في خلق الكوادر القيادية.

صرح رامى محسن مدير المركز بأنه تمت مخاطبة كافة الأحزاب السياسية بأن يقوم كل حزب بترشيح عدد(5) قيادات شابة؛ للمشاركة في كل دورة ولمدة (4)أيام، بهدف خلق كوادر شبابية تساعد على حياة حزبية قوية، وتهدف هذه الدورات إلى رفع كفاءة الشباب داخل الأحزاب، من خلال الشرح العلمى الصحيح لدورهم فى الحياة السياسية، ورفع كفاءتهم التوعوية من خلال التوعية بالدستور والاستفتاء والنظام الانتخابي الأمثل لمصر، بهدف نقل وجهة نظر الشباب إلى الحزب الذي يمثله، كخطوة على طريق تربية كوادر شبابية تتسلم الراية من قيادات الحزب.

> ويناشد المركز كافة الأحزاب السياسية بسرعة ترشيح القيادات الشبابية داخل الحزب؛ كي يتمكن من ممارسة الدور الفعال، والمشاركة فى المعترك السياسي من خلال دورات "عايزين نفهم سياسية".