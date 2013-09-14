وزير التضامن يعود من جنيف بعد لقاءه بمفوضة حقوق الانسان

عاد د. احمد البرعى وزير التضامن الاجتماعي والوفد المرافق له الى مطار القاهرة بعد زيارة لجينيف استغرقت 5 أيام ، اذ شارك البرعى والوفد المرافق له فى اجتماعات الدورة ال24 لمجلس حقوق الإنسان التى عقدت بمقر اللجنة بجينيف كما شارك فى أعمال لجنة حقوق العمال المهاجرين والتقى بالسيدة نافى بيلامى المفوضة السامية للجنة حقوق الإنسان .

وشرح البرعى لبيلامى والمشاركين فى الاجتماعات حقيقة ما حدث فى مصر منذ 30 يونيو .

فى المقابل أعربت بيلامى عن قلقها من استمرار العنف فى مصر،مؤكدة أن الطريق للاستقرار يكمن فى قدرة الشعب المصرى على فرض سيادة القانون وأن المصريين هم أصحاب الشأن في مستقبل بلدهم .

وأبدت استعداد اللجنة لدعم مصر فى ضمان حقوق كل مواطنيها.