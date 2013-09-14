تكريم ضباط كمين الخزان لضبطهم عصابة تخصصت في سرقة سيارات النقل بسوهاج

قام اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج وبحضور اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج بتكريم ضباط كمين الخزان لاستجابتهم لاستغاثة احد المواطنين من تشكيل عصابي قام بسرقة سيارته محملة ب 58 طن حديد تسليح تحت تهديد السلاح ، وأثناء قيام قوات نقطة تفتيش كمين الخزان بأعمالها استغاث المواطن رأفت أمير نبيل قلدوس 32 سنة سائق ومقيم – طما – سوهاج بقوة الكمين من أنه مالك السيارة رقم 13703 نقل سوهاج بالمقطورة رقم 1063 سوهاج بقيام مجموعة من الأشخاص بسرقة السيارة ملكة محملة بوزن 58 طن من الحديد التسليح بالإكراه أثناء تواجدهم بطريق الملفات دائرة مديرية أمن الأقصر وقاموا على مساومته على دفع مبلغ مالي لإعادتها وأنه قد تتبع السيارة وعلم بقدومها من محافظة قنا وتوقف سائقيها بكافيتريا بجوار الكمين .

على الفور قامت قوات الكمين وذلك عقب التنسيق مع نجدة مديرية امن سوهاج وقنا تحققا من صحة حديث المجنى عليه قد تمكنت القوات من ضبط السيارة المبلغ بسرقتها بالحمولة سالفة الذكر وحاول المتهمين الهروب العدو داخل الاراضى الزراعية إلى أن القوات تمكنت من ملاحقتهم وضبط جميع المتهمين ، وهم :مصطفى محمود أبوضيف عبد العال 31 سنة سائق ومقيم طهطا سوهاج ، مصطفى معوض عبد النعيم 27 سنة عامل ومقيم طهطا سوهاج ، أيمن عاطف السيد صالح 29 سنة منادى سيارات ومقيم طهطا سوهاج.

والذى اقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المبين وبمناقشة المتهمين بمعرفة وحدة مباحث المركز برئاسة النقيب مصطفى محمود التهامى اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة سيارات النقل الثقيل بالإكراه من الطريق الصحرواى .

تم التنسيق من خلال مصلحة الأمن العام عن حصر البلاغات المشابهة بالأسلوب الاجرامى ومواصفات مرتكبيها حيث تبين تطابق المواصفات المبلغ عنها للمتهمين المضبوطين لعدد أربع بلاغات سرقة سيارات بالإكراه وبموجهتهم اعترفوا بارتكاب تلك الوقائع وجارى عقب تقنين الإجراءات لعمل على تتبع تلك البلاغات .

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3357 إدارة مركز دار السلام والذى بعرضه على النيابة العامة قرر حبس المتهمين أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

و قام اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج بتكريم الضباط و القوة المرافقة لهم بحضور اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج.