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أسقف المنيا يطالب بتكثيف قوات الأمن ووقف فرض الجزية فى قرية دلجا

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أسقف المنيا يطالب بتكثيف قوات الأمن ووقف فرض الجزية فى قرية دلجا أسقف المنيا يطالب بتكثيف قوات الأمن ووقف فرض الجزية فى قرية دلجا

طالب الأنبا مكاريوس أسقف المنيا بتكثيف قوات الأمن فى قرية دلجا وبعض القرى المجاورة ووقف العمليات التى يقوم بها الخارجون على القانون الذين يطالبون الأهالى بدفع الجزية ويفرضون إتاوات على المواطنين فيما يعد ذلك تعدى على الشرطة التى تعمل مع المواطنين بالقانون لحمايتهم.

كما أكد الأنبا مكاريوس فى تصريح خاص أن الأوضاع تبدو أهدأ فى محافظة المنيا بشكل عام فالتواجد الأمنى أكثر كما أن هناك عمليات تمشيط مستمرة وقامت قوات من الأمن بفتح الطرق وإزالة الحواجز والقبض على عناصر من المخربين وصادروا أسلحة كل هذه الاخبار التى نسمعها تهدىء من توتر الأوضاع وتبث الطمأنينة فى قلوب أهالى المنيا.

واكد الانبا مكاريوس أن الصلوات مستمرة فى كل الكنائس المحترقة والمعتدى عليها والكل يصلى من اجل الكنيسة ومن أجل .

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