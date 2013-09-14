خمسة زيارات لقيادات الإخوان بسجني العقرب وملحق المزرعة

شهدت منطقة سجون طرة أمس خمسة زيارات لرموز جماعة الإخوان من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا قتل المتظاهرين والتحريض علي العنف .

وتمت الزيارات في المواعيد المحددة والأماكن المخصصة للزيارة داخل سجني ملحق المزرعة و”العقرب”الشديد الحراسة وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد راتب مساعد الوزير لقطاع السجون الذي تولي المسئولية عقب نقل اللواء مصطفي باز بسبب مخالفات الاخوان في السجون .

وقالت مصادر أمنية داخل قطاع السجون :”ان الزيارات كانت لكل من عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وتمت داخل سجن العقرب وسط حراسة امنية مشددة،اذ زارته زوجته واولاده واستمرت الزيارة قرابة الساعة واستقبل فيها سلطان حقيبة تحتوى على ملابس بيضاء واخري بها اطعمة خضعت للتفتيش الدقيق من إدارة سجن العقرب”.

وأضافت المصادر :”ان ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط تلقي زيارة من ابنه بعد موافقة من النيابة العامة وذلك في سجن ملحق المزرعة “، وتابعت المصادر:” ان كل من مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين ومحمد العمدة البرلماني السابق ومحيي حامد تلقوا زيارة عادية كل منهم لاسرته وأولاده وان جميع الزيارات تمت داخل سجن ملحق المزرعة وخضعت للتفتيش”.

وأشارت المصادر الى ان الزيارات تمت وفقا للوائح وفي المواعيد المحددة وان السجون وضعت الزيارات تحت مراقبة مشددة بعد ان استمر كل من المحبوسين من جماعة الاخوان في اربعة سجون شديدة الحراسة (ليمان طره -ملحق المزرعة – برج العرب – العقرب) .