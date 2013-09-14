تدشين حملة إرادة شعب بدمياط لدعم السيسى رئيسًا لمصر

دشن اليوم السبت عدد من النشطاء حمله ارادة شعب لدعم الغريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع لخوض انتخابات رئاسه الجمهورية .

واعلن أعضاء الحملة حملت دعمهم بسبب عده اسباب تضمنها بيان تاسيس الحملة تمثلت فى من الذي خضع لارادة الشعب المصري وساندة في تنفيذ مطالبة .

بالأضافة إلي من الذي حمى مصر وشعبها بعد حماية الله عز وجل ومن الذي اعاد لمصر كرامتها ومكانتها في العالم ومن الذي تحدى العالم الغربي من اجل ارادتنا ومن القائد الذي اقسم امام شعبة وأخذة كصديق وساندة للم شمل الوطن ومن القائد الذي وعد الشعب المصري ووفى بوعدة من اجلنا وهو الذي حارب الارهاب الدولي الذي كان يرهب العالم أجمع وانتصر بفضل الله عز وجل واقسم امام العالم علي انه لا يريد ان يحكم مصر لانه يفضل ان يكون حامي وليس حاكم ؟ من الذي يستحق ان يكون رئيس لمصر .