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داعية سلفي: "نادر بكار" يلعب دور "الشاطر".. ويتأمر لصالح "تركيا"

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داعية سلفي: "نادر بكار" يلعب دور "الشاطر".. ويتأمر لصالح "تركيا" داعية سلفي: "نادر بكار" يلعب دور "الشاطر".. ويتأمر لصالح "تركيا"

كتب : سعيد حجازي السبت 14-09-2013 19:36

قال الشيخ محمد الأباصيري الداعية السلفي، إن "نادر بكار" المتحدث باسم حزب النور يعلب دور "خيرت الشاطر" نائب المرشد، مؤكدا أن "بكار" وحزبه يتأمران على كما كان يفعل الشاطر وجماعته.

وقال الأباصيري، لـ"الوطن"، ماذا يفعل "نادر بكار" في تركيا، ولماذا تركيا بالذات، هل يقوم بالتواصل مع "التنظيم الدولي للإخوان المسلمين" حيث مقره في تركيا؟ وإلى ماذا يخطط هو وحزبه وماذا يخبئون لمصر، لماذا لم تعلن خطة وتفاصيل هذه الزيارة المريبة، ولماذا يطلق عليها "زيارة خاصة"، وما الخصوصية التي يحظى بها "بكار" في "اسطنبول"، فهل يلعب "نادر بكار" دور "خيرت الشاطر" الذي كان دائم الزيارة لتركيا تحت زعم "الزيارات الخاصة" وهي لم تكن سوى زيارات تآمرية على مصر، وهل يتآمر "بكار" وحزبه على مصر كما كان يفعل الشاطر وجماعته؟.

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