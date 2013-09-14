بعد تهديدات "الإخوان".. رئيس "المترو": سنتعامل بحزم مع المخالفين للقواعد

فوزي: تأمين خاص لعربات السيدات.. وشرطة نسائية للتفتيش الكامل

كتب : فاطمة النشابي السبت 14-09-2013 19:41

قال المهندس عبدالله فوزي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إن إدارة المترو لديها القدرة الكاملة لاستيعاب كل الأعداد من المواطنين؛ حيث قد يتم الدفع بقطارات أخرى، ولكن غير مسموح بتعطيل المترو.

وتابع فوزي، في اتصال هاتفي مع ريهام إبراهيم، على شاشة CBC، في استوديو "البث المباشر"، أن "بوصول المترو للمحطة الأخيرة لابد أن يغادر الجميع العربات، فشرطة النقل ستتعامل بحزم مع من يخالف القواعد".

وأكد فوزي، أن "المترو مرفق حيوي للشعب المصري وعلى جميع جمهور المترو أن يتصل على الفور على رقم الشكاوى المخصص إن حدث أي مشكلة".

وعن خطة إدارة المترو غدًا من أجل مواجهة دعوات أنصار تنظيم الإخوان المسلمين بالاعتصام داخل المترو، قال إنه "تم تشكيل لجان تفتيش في كل محطة للتفتيش على تذاكر المترو، وجميع العاملين في المترو سيتواجدون بشكل كامل في جميع المحطات وعلى الأرصفة".

وعن السيارات المخصصة للسيدات، قال إن "هناك تأمينًا خاصًا لها، وهناك شرطة نسائية للتفتيش الكامل".