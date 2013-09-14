أخبار عاجلة

"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

بعد تهديدات "الإخوان".. رئيس "المترو": سنتعامل بحزم مع المخالفين للقواعد

Google+ Print
بعد تهديدات "الإخوان".. رئيس "المترو": سنتعامل بحزم مع المخالفين للقواعد بعد تهديدات "الإخوان".. رئيس "المترو": سنتعامل بحزم مع المخالفين للقواعد
فوزي: تأمين خاص لعربات السيدات.. وشرطة نسائية للتفتيش الكامل

كتب : فاطمة النشابي السبت 14-09-2013 19:41

قال المهندس عبدالله فوزي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إن إدارة المترو لديها القدرة الكاملة لاستيعاب كل الأعداد من المواطنين؛ حيث قد يتم الدفع بقطارات أخرى، ولكن غير مسموح بتعطيل المترو.

وتابع فوزي، في اتصال هاتفي مع ريهام إبراهيم، على شاشة CBC، في استوديو "البث المباشر"، أن "بوصول المترو للمحطة الأخيرة لابد أن يغادر الجميع العربات، فشرطة النقل ستتعامل بحزم مع من يخالف القواعد".

وأكد فوزي، أن "المترو مرفق حيوي للشعب المصري وعلى جميع جمهور المترو أن يتصل على الفور على رقم الشكاوى المخصص إن حدث أي مشكلة".

وعن خطة إدارة المترو غدًا من أجل مواجهة دعوات أنصار تنظيم الإخوان المسلمين بالاعتصام داخل المترو، قال إنه "تم تشكيل لجان تفتيش في كل محطة للتفتيش على تذاكر المترو، وجميع العاملين في المترو سيتواجدون بشكل كامل في جميع المحطات وعلى الأرصفة".

وعن السيارات المخصصة للسيدات، قال إن "هناك تأمينًا خاصًا لها، وهناك شرطة نسائية للتفتيش الكامل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017