"الخارجية": نتابع باهتمام اتفاق واشنطن وموسكو حول الأسلحة الكيميائية السورية

كتب : أكرم سامي منذ 32 دقيقة

ذكر وزير الخارجية نبيل فهمي، أن مصر تتابع باهتمام الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن التعامل مع الأسلحة الكيميائية السورية، والذي يجب أن يمهد للحل السياسي المنشود للأزمة السورية، معبرًا عن أمله أن يفتح الطريق لعقد مؤتمر جنيف 2 بأسرع ما يمكن على أساس وثيقة جنيف التي اعتُمدت في 30 يونيو في العام الماضي، مناديًا الأطراف السورية التي ستشارك في هذا المؤتمر بالعمل على التئامه دون تأخير لما في ذلك من إنقاذ لأرواح المواطنين السوريين وللأمن والاستقرار الإقليميين، وتحقيقًا للتطلعات المشروعة للشعب السوري في دولة ديمقراطية تعددية تسمح لجميع السوريين بالمشاركة في بناء مستقبلهم المشترك.

وأعرب وزير الخارجية، في بيان صحفي اليوم، عن أمله في أن تكون هذه الخطوة، الخاصة بالأسلحة الكيميائية السورية، مقدمة نحو التوصل إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل، النووية والكيميائية والبيولوجية دون استثناء أو تمييز، وصولًا إلى سياسات إقليمية تُعزز الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية وتحقق الرخاء للشعب السوري ولجميع شعوب المنطقة.