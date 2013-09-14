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«أوقاف الإسكندرية»: إغلاق 1400 زاوية خلال صلاة الجمعة بداية من أكتوبر المقبل

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«أوقاف الإسكندرية»: إغلاق 1400 زاوية خلال صلاة الجمعة بداية من أكتوبر المقبل «أوقاف الإسكندرية»: إغلاق 1400 زاوية خلال صلاة الجمعة بداية من أكتوبر المقبل

قال الشيخ عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن المديرية انتهت من حصر 1400 زاوية ومسجد فرعي بمختلف أحياء المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم إغلاقها جميعًا خلال صلاة الجمعة مع بداية أكتوبر المقبل.

وأوضح «نسيم» في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، السبت، أن الزوايا ستظل مفتوحة أثناء إقامة باقي الصلاوات، لافتًا إلى أن التعريف المقصود بزوايا المساجد هو الأركان الصغيرة، التي لا تزيد مساحتها على 80 مترًا، وتبنى تحت العقارات، وبالأزقة الضيقة ويتولى مسؤولية الدعوة بها والإشراف عليها فرد واحد فقط من أهالى المنطقة.

وأشار إلى أنه جار حصر خطباء المكافأة غير الأزهريين بالمدينة، نافيًا ما تردد حول غلق بعض المساجد الكبرى، موضحًا أنه ستتم إعادة هيكلة جميع الخطباء بمساجد المحافظة لمنع استغلال المساجد في الاستقطاب السياسي.

كان وزير الأوقاف قد أصدر قرارًا بقصر صلاة الجمعة على الزوايا، التي تقل مساحتها عن 80 مترًا، وعدم اعتلاء المنابر سوى مشايخ الأزهر والأوقاف.

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