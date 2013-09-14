جمعية "كيان" تنظم معرضها الأول لأصحاب المواهب من ذوى الإعاقة

تنظم جمعية كيان للأشخاص ذوى الإعاقة معرضها الفنى الإبداعى الأول، فى الفترة من 17 سبتمبر الحالى إلى 26 من نفس الشهر، يقام المعرض بالقاهرة بحضور عدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالمعاقين والنشاط الفنى فى مصر.

وأكد الدكتور أيمن الطنطاوى، المدير التنفيذى لجمعية كيان، خلال بيان صحفى أصدرته الجمعية، اليوم السبت، أن تنظيم الجمعية لمثل هذه المعارض يأتى فى إطار السعى الدءوب للتنقيب عن مواهب أبنائنا من ذوى الإعاقات المختلفة، وتنمية وإثقال هذه المواهب، وإتاحة الفرصة لها للتعبير عن نفسها، بما يدعم ويشجع أصحاب هذه المواهب، ويُثرى الحركة الفنية بشكل عام.

وأشار طنطاوى إلى أن الجمعية تسعى لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات لأبنائنا من ذوى الإعاقة، من أجل تعريف المجتمع بقدراتهم الفائقة، ومواهبهم النادرة، وأن الجمعية اتجهت مؤخراً لتوسيع دائرة خدماتها جغرافياً لتشمل الأشخاص ذوى الإعاقة فى قرى ونجوع ومدن الصعيد، ضمن مشروع الجمعية "حياة أفضل" للأشخاص ذوى الإعاقة فى صعيد مصر، بالتعاون مع جمعية "مصر الخير".

من جانب آخر، أكدت أميرة ماهر، مسئول النشاط الفنى بجمعية كيان، أن المعرض سوف يحوى أعمالا فنية متعددة لأبناء الجمعية من ذوى الإعاقات المختلفة، ومن بين هذه الأعمال أشغال فنية من الخزف والفخار، ولوحات فنية وأعمال ورقية، والتشكيل بالعجائن والصلصال.