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فيديو وثائقى لـ"جولدا مائير": أشرف مروان خدع الحكومة الإسرائيلية

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فيديو وثائقى لـ"جولدا مائير": أشرف مروان خدع الحكومة الإسرائيلية فيديو وثائقى لـ"جولدا مائير": أشرف مروان خدع الحكومة الإسرائيلية

نشرت القناة الأولى بالتليفزيون الإسرائيلى لشهادة رئيسة الوزراء الإسرائيلى خلال حرب أكتوبر جولدا مائير أمام لجنة "أجرنيت" والتى تم تشكيلها عقب الحرب، ومن يقف وراء الإخفاقات التى تعرض لها الجيش الإسرائيلى خلال الحرب.

وقالت جولد مائير إن رئيس جهاز الموساد تسفى زامير كان يثق ثقة عمياء فى العميل أشرف مروان والذى التقى به صباح الجمعة 5 أكتوبر فى لندن، موضحة أنها لم تسأل ولو لمرة واحدة زامير عن مدى شكه فى مروان.

وأضافت "مائير" أنها كانت غافلة عن أشرف مروان، فى إشارة منها إلى تمكن مروان من خداع الإسرائيلية وجهاز الموساد.

وأكدت أنه رئيس هيئة الأركان قال لها قبل الحرب إن هناك معلومات تشير إلى عزم الجيش المصرى توجيه ضربة مفاجئة للقوات الإسرائيلية فى سيناء، فقررت إعلان التعبئة العامة صباح السادس من أكتوبر، لكن سرعة الضربة أربكت جميع الحسابات.

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مصر 365

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