السفير المصرى يستعرض مع الرئيس الجابونى التطورات المصرية

تسلم الرئيس الجابونى "على بونجو أونديمبا" اليوم، السبت، أوراق اعتماد السفير هشام فتحى مصطفى، سفير مصر فى الجابون، وذلك خلال استقباله له بالعاصمة ليبرفيل.

واستعرض السفير، خلال اللقاء، التطورات الأخيرة فى مصر وخطوات تطبيق خريطة الطريق، مشيراً إلى انعقاد جلسات لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى موعدها المقرر، كما أكد عزم الحكومة على المضى قدماً فى الاستجابة لتطلعات وآمال الشعب المصرى فى الحرية والكرامة وتأسيس ديمقراطية حقيقية وعصرية، واستعرض سبل دعم العلاقات بين البلدين فى كل المجالات، خاصة المجال الاقتصادى والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، أكد الرئيس الجابونى مساندة الحكومة والشعب المصرى فى طريقه نحو مستقبل يحقق آمال الملايين التى خرجت فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مؤكداً على ثقته فى قدرة مصر بما لها من ثقل تاريخى وإقليمى ودولى على عبورها المرحلة الحالية، كما أكد على حرصه لمتابعة التطورات فى مصر لتأثيرها العميق على محيطها العربى والأفريقى، مشدداً على دعم ومساندة الجابون لمصر فى تحركاتها الداخلية وفى المحافل الإقليمية والدولية.

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