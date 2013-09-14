أخبار عاجلة

"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"السمنة" تجعل الأطفال فريسة لمرض ضغط الدم المزمن مستقبلاً

Google+ Print
"السمنة" تجعل الأطفال فريسة لمرض ضغط الدم المزمن مستقبلاً "السمنة" تجعل الأطفال فريسة لمرض ضغط الدم المزمن مستقبلاً

كشف فريق من الباحثين الأمريكيين عن معلومات جديدة وخطيرة بشأن مرض السمنة، وأبرز تأثيراته الضارة على صحة الأطفال الصغار مستقبلاً.

وأشار الباحثون إلى أن الأطفال الصغار المصابين بالسمنة يرتفع بشكل ملحوظ خطر إصابتهم بمرض ارتفاع ضغط الدم المزمن مستقبلاً بمعدل أربعة أضعاف مقارنة بالأطفال أصحاب الأوزان الطبيعية، فيما ترفع فرص إصابة الأطفال الذين يعانون من فرط أو زيادة الوزن بهذا المرض المزمن بمعدل الضعف عند البلوغ.

ويعد ارتفاع ضغط الدم احد أبرز الأمراض المزمنة التى تصيب أكثر من مليار شخص حول العالم، وتساهم السمنة وفرط الوزن بجانب الضغوط التى يمر بها الإنسان خلال يومه فى رفع خطر الإصابة بها.

ويوصى الباحثون بممارسة التمارين والأنشطة البدنية والحد من تناول الأطعمة الغنية بالملح بالإضافة إلى السيطرة على الوزن.

وأذيعت هذه النتائج خلال المؤتمر العلمى الذى عقدته الجمعية الأمريكية للقلب، لمناقشة آخر الأبحاث الطبية المتعلقة بمرض ارتفاع ضغط الدم المزمن، وذلك فى الثانى عشر من شهر سبتمبر الجارى، وشملت الأبحاث 1117 مراهقاً، واستمرت فترة التجارب نحو 27 عام، وبدأت فى عام 1986.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365