"السمنة" تجعل الأطفال فريسة لمرض ضغط الدم المزمن مستقبلاً

كشف فريق من الباحثين الأمريكيين عن معلومات جديدة وخطيرة بشأن مرض السمنة، وأبرز تأثيراته الضارة على صحة الأطفال الصغار مستقبلاً.

وأشار الباحثون إلى أن الأطفال الصغار المصابين بالسمنة يرتفع بشكل ملحوظ خطر إصابتهم بمرض ارتفاع ضغط الدم المزمن مستقبلاً بمعدل أربعة أضعاف مقارنة بالأطفال أصحاب الأوزان الطبيعية، فيما ترفع فرص إصابة الأطفال الذين يعانون من فرط أو زيادة الوزن بهذا المرض المزمن بمعدل الضعف عند البلوغ.

ويعد ارتفاع ضغط الدم احد أبرز الأمراض المزمنة التى تصيب أكثر من مليار شخص حول العالم، وتساهم السمنة وفرط الوزن بجانب الضغوط التى يمر بها الإنسان خلال يومه فى رفع خطر الإصابة بها.

ويوصى الباحثون بممارسة التمارين والأنشطة البدنية والحد من تناول الأطعمة الغنية بالملح بالإضافة إلى السيطرة على الوزن.

وأذيعت هذه النتائج خلال المؤتمر العلمى الذى عقدته الجمعية الأمريكية للقلب، لمناقشة آخر الأبحاث الطبية المتعلقة بمرض ارتفاع ضغط الدم المزمن، وذلك فى الثانى عشر من شهر سبتمبر الجارى، وشملت الأبحاث 1117 مراهقاً، واستمرت فترة التجارب نحو 27 عام، وبدأت فى عام 1986.