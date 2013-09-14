9 نصائح وإرشادات نفسية للولدين لعلاج مشكلة التبول لدى الأطفال

أكد دكتور جمال شفيق أحمد أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، أن مشكلة التبول اللاإرادى لدى الأطفال، حيث معاناة الطفل من هذه المشكلة تنعكس على حالته النفسية، فيصاب بالاكتئاب والإحراج بين زملاؤه، ويشعر بالنقص والدونية، ويلجأ إلى الانزواء والابتعاد عن الأنشطة الاجتماعية، وقد يكون عرضة لسخرية أخوته وزملائه فيثور بعصبية وقد يلجأ للعنف، ومما يزيد من حالته توبيخ الأم له وتوجيه العقاب البدنى، مما يزيد ذلك من استمراره فى التبول وهنا ينصح بأتباع النصائح والإرشادات النفسية لعلاج تلك المشكلة وهى كالتالى:

توفير الأجواء الهادئة فى المنزل لإبعاد التوتر عن الطفل.-

- توجيه الأخوة بعدم السخرية والاستهزاء من مشكلة الطفل.

- ضرورة مراجعة الطبيب للتأكد من سلامة الجهاز البولى لدية.

- ضرورة الالتزام بالهدوء والتحلى بالصبر على مواجهة هذه المشكلة، وإشعار الطفل بالثقة فى النفس وترديد عبارات الثناء والتشجيع بأن قادر على التغلب على هذه المشكل.

ـ مساعدة الطفل على النوم ساعات كافية بالليل، وأن ينام بالنهار ساعة واحدة فقط، لأن ذلك يساعد فى التغلب على مشكلة عمق النوم.

من الضرورى أن يكون غذاء الطفل صحياً وخالى من التوابل الحارة أو من الموالح والسكريات.

تشجيع الطفل على الذهاب لدورة المياه قبل النوم. -

ـ تشجيعه على عدم تناول المشروبات الغازية والسوائل قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

ـ توفير أغطية وملابس داخلية بقرب الطفل وتشجيعه على القيام بتبديلها بمفرده فى حالة التبول حتى يشعر بمسئوليته تجاه هذه المشكلة.

- إيقاظ الطفل بعد ساعة ونصف تقريبا من نومه لقضاء حاجته، وتكرار ذلك بعد ثلاث ساعات من نوم.