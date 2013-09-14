أخبار عاجلة

"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - طولان يرفض التعامل مع قناة الجزيرة .. ويعلق ' تريد خراب مصر '

Google+ Print
بالفيديو - طولان يرفض التعامل مع قناة الجزيرة .. ويعلق ' تريد خراب مصر ' بالفيديو - طولان يرفض التعامل مع قناة الجزيرة .. ويعلق ' تريد خراب مصر '

رفض حلمي طولان المدير الفني للزمالك إجراء أي تصريحات لقناة الجزيرة الرياضية وذلك بعد وصول الأبيض للغردقة استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وأثناء تصريحات طولان لمراسل FilGoal.com كانت قناة الجزيرة تقوم بتصوير الحوار، إلا أن مدرب الزمالك رفض الأمر تماما.

وطلب طولان من مراسل القناة القطرية ألا يصوره ولا يتعامل معه، قبل أن ينسحب الأخير.

ودار حوار قصير بين طولان والمراسل، وأعرب مدرب الزمالك رفضه الظهور على شاشة الجزيرة الرياضية تماما.

وعلق طولان لـFilGoal.com: "إنهم يريدون الخراب لمصر، كيف أتعامل معهم؟".

شاهد الواقعة والحوار بالضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع