بالفيديو - طولان يرفض التعامل مع قناة الجزيرة .. ويعلق ' تريد خراب مصر '

رفض حلمي طولان المدير الفني للزمالك إجراء أي تصريحات لقناة الجزيرة الرياضية وذلك بعد وصول الأبيض للغردقة استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وأثناء تصريحات طولان لمراسل FilGoal.com كانت قناة الجزيرة تقوم بتصوير الحوار، إلا أن مدرب الزمالك رفض الأمر تماما.

وطلب طولان من مراسل القناة القطرية ألا يصوره ولا يتعامل معه، قبل أن ينسحب الأخير.

ودار حوار قصير بين طولان والمراسل، وأعرب مدرب الزمالك رفضه الظهور على شاشة الجزيرة الرياضية تماما.

وعلق طولان لـFilGoal.com: "إنهم يريدون الخراب لمصر، كيف أتعامل معهم؟".

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