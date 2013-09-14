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بالفيديو والصور .. جماهير الزمالك ترفع شعار ' تعالى نكسب الأهلي '

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بالفيديو والصور .. جماهير الزمالك ترفع شعار ' تعالى نكسب الأهلي ' بالفيديو والصور .. جماهير الزمالك ترفع شعار ' تعالى نكسب الأهلي '

حرصت مجموعة أولتراس وايت نايتس على وداع فريق الزمالك في مطار القاهرة قبل التوجه للغردقة، كما استقبلهوم في الجونة وذلك بهتافات "تعالى نكسب الأهلي".

وسافرت بعثة الزمالك يوم السبت من القاهرة إلى الجونة حيث لقاء الأهلي في الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا.

 

ورصدت كاميرا FilGoal.com وداع مجموعة وايت نايتس للفريق في مطار القاهرة لتحميس اللاعبين بهتافات قوية.

فغنت المجموعة أغانيها المميزة، وأبرزها "تعالى .. تعالى .. تعالى نكسب إفريقيا .. تعالى نكسب الأهلي"، بجانب إشعال بعض الشماريخ.

 


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ثم كانت كاميرا FilGoal.com حاضرة في الاستقبال بالغردقة مع الهتاف "تعالى نكسب الأهلي"

ويحتل الزمالك المركز الرابع بالمجموعة الأولى بأربع نقاط، فيما يأتي أورلاندو والأهلي وليوبار في المراكز الأولى برصيد سبع نقاط.

 


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شاهد فيديو الوداع بهتافات وشماريخ في مطار القاهرة

شاهد فيديو الاستقبال في مطار الغردقة

أضغط هنا لمشاهدة صور الوداع

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فيديو اليوم السابع

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