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"هنكتب دستور جديد" غدا على المسرح العائم

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"هنكتب دستور جديد" غدا على المسرح العائم "هنكتب دستور جديد" غدا على المسرح العائم

كتب : محمد عبد الجليل منذ 10 دقائق

يستعد فريق عمل مسرحية "هنكتب دستور جديد" لإعادتها مرة أخرى على المسرح العائم بالمنيل ابتداءً من الغد، وذلك بعد حصول مخرج العرض مازن الغرباوي، ومؤلف العرض محمود جمال، على جائزة الدولة التشجيعية هذا العام عن العرض.

"هنكتب دستور جديد" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، والعرض من بطولة نجاح حسن، محمد يوسف، محمد جبر، أحمد سمير، رحاب رسمي، سارة إسماعيل، أحمد خالد، محمد مهران، أحمد مبارك، سمر نجيلى ،بسمة شوقي، حنان عادل، إسلام خليفة، منة بدر، دراما تورج محمود جمال، وأشعار أحمد خالد، وديكور وملابس عمرو الأشرف، وروئية موسيقية عمر شاهين، وإضاءة فوزي المليجي، وكيروجراف أيمن مصطفى، ومخرجان منفذان ياسر عطية ومحمد سليم، وإخراج مازن الغرباوي.

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