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طولان يضم 19 لاعبًا استعدادًا لمباراة القمة الأفريقية

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طولان يضم 19 لاعبًا استعدادًا لمباراة القمة الأفريقية طولان يضم 19 لاعبًا استعدادًا لمباراة القمة الأفريقية

أكد حمادة أنور المدير الإداري للزمالك، أن حلمى طولانم المدير الفني للفريق،  اختار 19 لاعبًا استعدادًا لخوض مباراة القمة الأفريقية، بعد استبعاد الحارس محمود حمدي بجانب هاني سعيد.

وجاءت القائمة المختارة للزمالك على النحو التالي :

عبد الواحد ومحمود جنش ومحمود فتح الله وصلاح سليمان وحمادة طلبة ومحمد عبد الشافي وأحمد سمير وحازم إمام وعمر جابر ونور السيد وأحمد توفيق وإسلام عوض وسعيد قطة وأحمد حسن وأحمد عيد عبد الملك ومحمد إبراهيم ومحمود عبد الرازق ” شيكابالا ” وأحمد جعفر.

من جهة أخرى، وصل الفريق إلى الغردقة عصر اليوم، السبت، وكان في إستقباله مجموعة من جماهير الزمالك المنتمية لرابطة “ألتراس وايت نايتس”.

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