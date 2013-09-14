إنشاء لجنة إعلامية استشارية لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا

وافق المؤتمر الدولي الأول الخاص بالإسلاموفوبيا الذي اختتم أعماله أمس في مدينة أسطنبول التركية علي إنشاء لجنة إعلامية استشارية تجتمع تحت مظلة المنتدى الإعلامي للمنظمة المنشأ حديثاً، والذي يتخذ من اسطنبول مقرا له.

وذكرت منظمة التعاون الإسلامي فى بيان لها اليوم أن اللجنة ستكلف بعدة مهام ، منها مواصلة بحث توصيات المؤتمر بشأن سبل معالجة مسألة الإسلاموفوبيا من مختلِف جوانبها، بما فيها الجانبان الإعلامي والقانوني ، وأشار البيان إلي أن التوصيات تتضمن إضفاء الصبغة المؤسسية على هذا المؤتمر ليُعقَد دورياً في الدول الأعضاء في المنظمة.

ونوه البيان إلي أن هذا المؤتمر يأتي دعماً لجهود المنظمة الرامية إلى الشروع في حملة لتصحيح صورة الإسلام والمسلمين في أوروبا وأمريكا الشمالية ، التي أقرها المؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام في دورته التاسعة ومجلس وزراء الخارجية في دورته التاسعة والثلاثين ومؤتمر القمة الإسلامي الأخير.

أ ش أ