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حملة أمنية تضبط العديد من الأسلحة النارية غير المرخصة بسوهاج‎

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حملة أمنية تضبط العديد من الأسلحة النارية غير المرخصة بسوهاج‎ حملة أمنية تضبط العديد من الأسلحة النارية غير المرخصة بسوهاج‎

قامت قوة أمنية من مديرية أمن سوهاج بحملة مكبرة لاستهداف العناصر الإجرامية بدائرة مركزي ( المنشاه – طما) تحت اشراف اللواء ابراهيم صابرمساعد الوزير مدير أمن سوهاج .

أسفرت جهود تلك الحملة عن  ضبط كل من خيري محمد حسن عطا الله وشهرته ” خيري قنبر ” سن 28 عامل – ويقيم الكوامل بحري – دائرة مركز المنشاه وبحيازته طبنجة ” بروانينج “وعدد “4 ” طلقات عيار 9مل والمطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة خطف تحت تهديد السلاح .

أحمد خلف الله حسين سن 18 عامل – ويقيم كوم غريب – دائرة مركز سوهاج وبحيازته بندقيه خرطوش تحمل وعدد “4 ” طلقات .
> ، علي خلف الله حسين سن 18 عاملوبحيازته عدد ” 5″ طلقات خرطوش .

السيد أحمد عامر سن 20 مجند بقطاع الأمن المركزي ، حال استقلالهم السيارة رقم 718 م.هـ.ط ملاكي ماركة مرسيدس رصاصي اللون قيادة الثالث .

وبمركز شرطة طما تم ضبط مؤمن محمود عبد الرازق محمد سن 33 عامل وصاحب ورشة خراطة – ويقيم ساحل طما – بندر طما وبحيازته عدد “6″ فرد صناعة محلية – عدد “1″ طبنجة تركي عيار 9 مل ، ومبلغ مالي “4550″ جنيهاً.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الوقائع وتطوير مناقشة المتهمين وصولاً لمصدر تلك المضبوطات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة بالضبط واخطرت النيابة للتصرف.

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