بالفيديو .. المحمدي ' النشيط ' يسهم في هدف لهال سيتي

أسهم أحمد المحمدي جناح هال سيتي في الهدف الوحيد الذي سجله فريقه في شباك كارديف سيتي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 يوم السبت.

وحل كارديف ضيفا على هال ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، علما بأن الفريقان صعدا سويا للمسابقة هذا الموسم من دوري القسم الثاني.

وشارك المحمدي في المباراة كاملة وصنع لزملائه أكثر من فرصة على مدار شوطي المباراة

وسجل كورتس دافيز هدف المباراة الأول لمصلحة هال من هجمة بدأها المحمدي في الدقيقة 40، قبل أن يتعادل كارديف في الدقيقة 59 بواسطة بيتر ويتنجهام.

وغاب محمد ناجي "جدو" المنضم حديثا لهال لعدم اكتمال شفائه وصعوبة وصوله لإنجلترا في الوقت الحالي بسبب مشاكل في تأشيرة السفر.

ورفع هال سيتي رصيده إلى أربع نقاط حصدها من أربع مباريات بالدوري الإنجليزي.