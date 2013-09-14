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الداخلية: سنواجه ممارسات الإخوان بكل حزم بعد خروج مظاهراتهم عن السلمية

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الداخلية: سنواجه ممارسات الإخوان بكل حزم بعد خروج مظاهراتهم عن السلمية الداخلية: سنواجه ممارسات الإخوان بكل حزم بعد خروج مظاهراتهم عن السلمية

كتب : محمد بركات منذ 53 دقيقة

قالت وزارة الداخلية، رصدت الأجهزة الأمنية ممارسات جماعة الإخوان خلال تظاهرات أمس من تصرفاتٍ وأفعالٍ تُعد خروجا واضحا على مبادئ السلمية في التعبير عن الرأي وارتكاب العديد من الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون والتي تمثلت في قطع الطرق وإعاقة حركة المرور والتعدي على بعض الأئمة في المساجد واختطاف مراسلي وسائل الإعلام والاستيلاء على معداتهم وتهديد أمن المواطنين.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه ستتم مواجهة تلك الممارسات من قطعٍ للطرق أو إعاقة لحركة المرور أو تعطيلها وتهديد أمن المواطنين بكل حزمٍ وحسم وفق ما يكفُله القانون لقواتها من حماية أمن المواطنين وتوفير الطمأنينة والسكينة للمجتمع.

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