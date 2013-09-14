"المصريين الأحرار" يندد باستمرار "إرهاب وعنف الإخوان" بحق أقباط المنيا

الحزب يطالب الحكومة بالتدخل وإنقاذ الأقباط.. ويناشد الشعب بالوقوف أمام الفتنة ومحاولات إحراق البلاد

كتب : محمد عبدالوهاب منذ 49 دقيقة

ندد حزب المصريين الأحرار باستمرار الممارسات الإرهابية وحرق المنازل وفرض الإتاوات والنهب والترويع الذي يتعرض له المصريون الأقباط في قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس بمحافظة المنيا والعديد من المناطق في المحافظة على أيدي مليشيات وبلطجية الإخوان والعناصر الإرهابية الموالية لهم.

وطالب حزب المصريين الأحرار، في بيان له اليوم، الحكومة وخاصة وزارة الداخلية، بسرعة التدخل لإنقاذ الأقباط من الحصار المادي والمعنوي الذي يتعرضون له في قرية دلجا، وأوضح أن غياب الحكومة والتقصير الواضح من جانب مديرية الأمن بالمحافظة يهدد أرواح الأقباط ومنازلهم وممتلكاتهم التي تتعرض للنهب والحرق يوميًا.

وناشد الحزب جموع الشعب المصري بالوقوف صفًا واحدًا أمام محاولات إحراق البلاد وإشعال فتنة طائفية في محافظات وقرى الصعيد، ودعا الحزب القوى الوطنية والأحزاب والحكومة إلى الانتباه لخطر محاولات الإخوان والجماعات الإرهابية لعزل الصعيد وتقويض الأمن من أجل فرض واقع جديد هدفه تشتيت جهود الدولة وإرباكها.