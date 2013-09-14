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التيار الشعبي يؤكد حضور "صباحي" اجتماع "منصور" مع القوى السياسية غدا

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التيار الشعبي يؤكد حضور "صباحي" اجتماع "منصور" مع القوى السياسية غدا التيار الشعبي يؤكد حضور "صباحي" اجتماع "منصور" مع القوى السياسية غدا

كتب : محمود عباس منذ 38 دقيقة

أكدت هبة ياسين المتحدث الإعلامي للتيار الشعبي، حضور حمدين صباحي مؤسس التيار، الاجتماع الذي سيعقده المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية بقصر الرئاسة.

وأضافت هبة لـ"الوطن"، أن صباحي سيناقش مع الرئيس المؤقت المقترحات التي قدمها التيار للحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى الوضع الأمني وملف الحريات وحقوق المواطنين، والمقترحات التي تم عرضها على أحمد المسلماني مستشار رئيس الجمهورية، ومدى تفاعل الرئاسة معها، فضلا عن مسار خارطة الطريق وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية التي تضمن العيش والكرامة الإنسانية للمواطنين.

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