بعد تهديدات "الإخوان".. مصدر أمني: المترو سيعمل غدا ولن نسمح باعتصامات داخله

الاستعانة بـ30 ضابطا و40 فرد شرطة لتأمين المترو من تهديدات أنصار المعزول

كتب : أ ش أ منذ 35 دقيقة

أكد مصدر أمني مسؤول أن إدارة شرطة النقل والمواصلات برئاسة اللواء منير السيد مساعد وزير الداخلية، وضعت خطة أمنية موسعة لتأمين خطوط مترو الأنفاق الثلاثة؛ وذلك استعدادا لدعوات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالاعتصام غدا داخل عربات المترو.

وأوضح المصدر الأمني، أنه تم التنسيق مع مديريتي أمن القاهرة، والجيزة، والأمن المركزي لمنع التجمعات داخل محطات المترو وعدم السماح للمتظاهرين بالدخول.

وأضاف أنه تم الاستعانة بثلاثين ضابطا، وأربعين فرد شرطة من قطاع الأمن الاقتصادي؛ لمعاونة شرطة النقل والمواصلات على التأمين الداخلي لجميع المحطات، فضلا عن وجود شرطة نسائية لإجراء أعمال تفتيش صارمة لعربات السيدات.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه سيتم تأمين كل محطة من محطات المترو البالغ عددها 52 محطة بالخط الأول "حلوان - المرج"، و34 محطة بالخط الثاني "جيزة - شبرا الخيمة" ومحطات الخط الثالث، بقوة أمنية مكونة من ضابط و6 أفراد شرطة، مشددا على أن أجهزة الأمن لن تسمح بأي تعطيل لحركة المترو، وأن أية أعمال خارجة على القانون من قبل عناصر الإخوان ستواجه بكل حسن وفقا للقانون.