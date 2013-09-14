بالفيديو.. أوزيل يصنع هدفا في أول 10 دقائق أرسنال

صنع ميسوت أوزيل هدفا لأرسنال بعد 10 دقائق فقط من ارتداء قميص المدفعجية لأول مرة في مباراة رسمية.

سجل الهدف أوليفير جيرو.

ويلعب ميسوت أوزيل أساسيا أول مباراة له بقميص أرسنال في مواجهة سندرلاند ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويقود أوزيل بجوار ثيو والكوت بناء هجمات المدفعجية، تحت رأس الحربة الوحيد الفرنسي أوليفير جيرو.

ويشترك ماتيو فلاميني في وسط الملعب مع جاك ويلشير وأرون رامسي في حماية الدفاع الذي يقوده باكاري سانيا وكارل ينكنسن ولوران كوتشيلني وكيران جيبس.

أوزيل انتقل لأرسنال في اليوم الأخير من موسم الانتقالات مقابل 45 مليون يورو نقدا، مع احتمال وصول الصفقة لما يتخطى الـ50 مليون يورو بحسب ما يقدمه اللاعب القادم للمدفعجية من ريال مدريد.

النجم الألماني الأعسر يعد أغلى صفقة في تاريخ أرسنال، والأهم منذ 10 سنوات للنادي الذي يبحث عن لقب دوري أول بعد صيام من 2004.

وجاءت صفقة أوزيل لتخفف حدة الانتقادات التي تعرض لها أرسين فينجر المدير الفني للمدفعجية بسبب هزل صفقات أرسنال لسنوات وسنوات.

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