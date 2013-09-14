أخبار عاجلة

"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. فيلاني يظهر في اقتناص يونايتد لوصافة الدوري الإنجليزي

Google+ Print
بالفيديو .. فيلاني يظهر في اقتناص يونايتد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفيديو .. فيلاني يظهر في اقتناص يونايتد لوصافة الدوري الإنجليزي

قفز مانشستر يونايتد إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه على كريستال بالاس بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من المسابقة.

أحرز هدفي المباراة الهولندي روبن فان بيرسي من ركلة جزاء وواين روني من ركلة حرة مباشرة في الدقيقتين 45 و81.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لمروان فيلاني أحدث صفقات الشياطين الحمر في الدقيقة 62 بدلا من البرازيلي أندرسون، وظهر البلجيكي الدولي بمستوى جيد.

يونايتد يقبع الأن في المركز الثاني برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف عن تشيلسي الذي يتبقى له مباراة، ومتأخرا برصيد نقطتين عن ليفربول المتصدر.

وكان كريستال بالاس قد أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 44 إثر طرد لاعب وسطه ديكجاتشوي.

شاهد أهداف المباراة بالضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»

بالفيديو: كوليبالي بعد هدفيه في الداخلية: «لا يوجد مستحيل مع الله»

بالفيديو: كوليبالي بعد هدفيه في الداخلية: «لا يوجد مستحيل مع الله»

بالفيديو.. صلاح يهدي «دجيكو» هدفا تاريخيا

بالفيديو.. صلاح يهدي «دجيكو» هدفا تاريخيا