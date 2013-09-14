بالفيديو .. فيلاني يظهر في اقتناص يونايتد لوصافة الدوري الإنجليزي

قفز مانشستر يونايتد إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه على كريستال بالاس بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من المسابقة.

أحرز هدفي المباراة الهولندي روبن فان بيرسي من ركلة جزاء وواين روني من ركلة حرة مباشرة في الدقيقتين 45 و81.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لمروان فيلاني أحدث صفقات الشياطين الحمر في الدقيقة 62 بدلا من البرازيلي أندرسون، وظهر البلجيكي الدولي بمستوى جيد.

يونايتد يقبع الأن في المركز الثاني برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف عن تشيلسي الذي يتبقى له مباراة، ومتأخرا برصيد نقطتين عن ليفربول المتصدر.

وكان كريستال بالاس قد أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 44 إثر طرد لاعب وسطه ديكجاتشوي.

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