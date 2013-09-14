بالصور.. إزالة بناء مخالف وتحرير 60 مخالفة مرورية بالفيوم

قاد الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم واللواء الشافعى محمد حسن مدير أمن الفيوم ، حملة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة فى مدينة الفيوم من بينها إزالة الدور السادس على مساحة 120 متر والصادر له قرار إزالة رقم 6436 والقرار رقم 6434 والخاص بإزالة بناء وقواطع بالدور السادس العلوى على مساحة 120 متر والقرار رقم 6437 بإزالة صب وسقف الدور الخامس على مساحة 120 متر وإزالة بناء وقواطع على نفس المساحة تنفيذ للقرار رقم 6435 لسنة 2013 .

وفى مجال المرور تم إجراء 55 مصالحة فورية و37 سحب تراخيص وتحرير 60 مخالفة مرورية .