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ضبط 4 متهمين تعدوا على أحد الأشخاص وبحيازتهم بندقية آلية بسوهاج‎

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ضبط 4 متهمين تعدوا على أحد الأشخاص وبحيازتهم بندقية آلية بسوهاج‎ ضبط 4 متهمين تعدوا على أحد الأشخاص وبحيازتهم بندقية آلية بسوهاج‎

اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج

تمكنت قوة أمنية من قوة مركز المراغة بسوهاج من ضبط 4 متهمين في محضر تعدي على أحد الأشخاص وبحيازتهم بندقية آلية، حيث ترجع تفاصيل الواقعة حين ورود بلاغ إلى اللواء ابراهيم صابر مساعد الوزير  مدير امن سوهاج من مركز المراغة من علاء امبابي رمضان مقيم بهاليل الجزيرة بقيام كلا من ابو شامة محمد مازن وحسن لطفي احمد وشقيقه اسعد ومحمد شعبان محمد  مقيمين العباددلة بالتعدي علي المذكور بالضرب والاستيلاء علي مبلغ مالي منه بسبب خلافات سابقة بينهم .

وما قررته النيابة من ضبط المتهمين والذي تم ضبطهم وبحيازة الاول بندقية الية وبمواجهتهم انكروا ما نسب اليهم واعترف الاول بحيازة السلاح بقصد الدفاع وتحرر المحضر اللازم وخطرت النيابة للمتابعة.

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