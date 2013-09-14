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"اليوم السابع" تنفرد بنشر أخطر تسجيل صوتى لمبارك فى 3 ساعات

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"اليوم السابع" تنفرد بنشر أخطر تسجيل صوتى لمبارك فى 3 ساعات "اليوم السابع" تنفرد بنشر أخطر تسجيل صوتى لمبارك فى 3 ساعات

تنفرد جريدة "اليوم السابع" فى عدد يوم غد الأحد بنشر أخطر تسجيل صوتى للرئيس الأسبق حسنى مبارك فى 3 ساعات صوتية، والذى يوضح خلاله رأيه فى الأحداث الجارية، والفريق السيسى، والذى قال عنه "كنت فاكره إخوان.. بس طلع عقر".

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