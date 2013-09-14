الاثنين.. "الصيادلة " تطلق مشروعا لتدريب طلبة الكليات

توقع النقابة العامة للصيادلة برتوكول تعاون مع شركة أسترازينيكا العالمية الاثنين المقبل خلال مؤتمر صحفى لإطلاق مشروع تدريبى لطلبة كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية بهدف الارتقاء بمستواهم المهنى لإعدادهم لسوق العمل بعد التخرج.

> المشروع يهدف إلى تدريب 165 طالبا وطالبة كمرحلة أولى بمختلف كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية، وذلك لإعدادهم وتنميتهم ليصبحوا جاهزين للالتحاق بسوق العمل بعد التخرج على أن يتم منحهم الفرصة للتفاعل والتعامل مع الأطباء بغرض التوعية بالأمراض وكيفية التعامل معها مثل أمراض ضغط الدم والسكر والربو وأمراض الجهاز الهضمى.

ويشارك فى المؤتمر الصحفى الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة ورئيس مجلس إدارة شركة اتحاد المهن الطبية للأدوية والدكتورة حنان الليثى مدير الإدارة العامة لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والدكتورة عزة آغا. عميد كلية الصيدلة جامعة القاهرة، والدكتور عبد الناصر سنجاب. عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس، والدكتور محمود كحيل. عميد كلية الصيدلة جامعة ٦ أكتوبر.

يذكر أن شركة أسترازينيكا لتنمية المجتمع المصرى تهدف إلى تأهيل الكوادر من كليات الصيدلة بما يصب فى مصلحة المريض المصرى بالإضافة إلى رفع معايير الرعاية الطبية سواء للمتدربين أو الأطباء على حد سواء.