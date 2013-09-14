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استطلاع: نيك كليج يقود حزب الديمقراطيين الأحرار في بريطانيا في الطريق الخطأ

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استطلاع: نيك كليج يقود حزب الديمقراطيين الأحرار في بريطانيا في الطريق الخطأ استطلاع: نيك كليج يقود حزب الديمقراطيين الأحرار في بريطانيا في الطريق الخطأ

كتب : أ ش أ منذ 19 دقيقة

كشف استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة "إبسوس موراي" أن 45 في المائة من مؤيدي حزب الديمقراطيين الأحرار في المملكة المتحدة، يرون أن رئيس الحزب نيك كليج ونائب رئيس الوزراء البريطاني يقود حزبه في الطريق الخطأ.

وكشف الاستطلاع، أن 45 في المائة يرون رئيس الحزب يسير في الطريق الخطأ، بينما أيد 51 في المائة نيك كليج في قيادته للحزب، في الوقت الذي يشهد المؤتمر السنوي للحزب والذي تستضيفه مدينة جلاسكو في أسكتلندا جلسته الختامية السبت.

ويرى 36 في المائة من مؤيدي الحزب أن كليج سيكون رئيسا جيدا للوزراء إذا ما فاز حزبه في الانتخابات العامة.

وفي الوقت نفسه، حصل رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون على تأييد 78 في المائة من مؤيدي حزب المحافظين له كرئيس للوزراء بينما يرى 14 في المائة فقط أنه لا يؤدي مهامه بشكل جيد، وحصل زعيم حزب العمال إد ميليباند على تأييد 59 في المائة من مؤيدي حزبه ليصبح رئيسا للوزراء ، بينما يعارض 32 في المائة منهم وصوله إلى رئاسة فيما حصل زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة نيجيل فاراج على أعلى نسبة من التأييد من أعضاء حزبه حيث حصل على 81 في المائة من مؤيدي الحزب ليصبح رئيسا للوزراء.

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