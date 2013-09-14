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"روشتة الوقاية الأولية من المخدرات" تغزو 100 صيدلية في 11 محافظة

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"روشتة الوقاية الأولية من المخدرات" تغزو 100 صيدلية في 11 محافظة "روشتة الوقاية الأولية من المخدرات" تغزو 100 صيدلية في 11 محافظة

كتب : هدى رشوان السبت 14-09-2013 14:44

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مبادرة جديدة تحت شعار "روشتة الوقاية الأولية"، والتي تستهدف التعامل مع الصيدليات والمترددين عليها سواء الأسر أو الشباب أو السيدات، وتم تنفيذها في 100 صيدلية كبرى على مستوى ١١ محافظة من خلال ٧٠ متطوع تمهيداً لتطبيقها فى جميع المحافظات.

وقال عمرو عثمان، مدير الصندوق، إن المرحلة الأولى من المبادرة، لاقت قبولاً كبيرًا واستحسانًا من الصيدليات التي تـم الاتفاق معها على العمل، وخاصة أنها تقدم معلومات بطريقة بسيطة وشيقة وجديدة عن عقـار الترامادول، وتضمنت الوسائط المستخدمة في المبادرة "روشتة الوقاية الأولية"، و"عملية تجميل" التي توضح الأثر السلبي للتدخين على جمال الفتاة، و"علبة الترامادول" التي ترد بالحقائق العلمية على كافة الأوهام المتعلقة بعقار الترامادول والتي تؤدي إلى إساءة استخدامه، ودليل الوقاية للشباب ودليل الخط الساخن لعلاج الإدمان (16023) ومستشفياته الشريكة.

وأضاف "عثمان" أن مرحلة الإعداد، قام بها منسقو الصندوق بالتعاون مع الوحدات التطوعية بالمحافظات من خلال إعداد لقاء مبدئي كى يتم توضيح أهداف المبادرة وماهيتها والاتفاق على الخطوط العريضة لها وكيفية اختيار الصيدليات الكبرى، وكذلك

الوسائط التي سيتم استخدامها في تلك المبادرة حتى يتسنى لفريق العمل الاستعداد العلمي للرد على أية تساؤلات خاصة بالصندوق أو بمشكلة المخدرات، وبصفة خاصة عقار الترامادول الذى يتعاطاه نسبة 36.9% من المدمنين طبقاً لآخر إحصائية.

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