طبيبة أمراض نساء توضح أعراض "الوحم" وأسبابه وكيفية التعامل معه

كتب : منى السداوي السبت 14-09-2013 15:00

استطاع عالم التمثيل والسينما أن يرسخ فكرة أن القيء والوحم هما علامتان أساسيتان على الحمل، وعلى الرغم من تعدد أعراض الحمل إلا أن الوحم يعد هو الأشهر بينهم، وتتعرض المرأة الحامل التي تمر بمرحلة الوحم لعدة أمور توضحها لنا الدكتورة ابتهاج شفيق، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى الجلاء التعليمي للولادة وأستاذ أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة، وكيفية التعامل معه.

وتقول الدكتورة ابتهاج، إن "الوحم دائمًا يحدث في الثلاثة أشهر الأولى من الحمل، وهناك أعراض عديدة تعرف لنا الوحم، من أهمها ظهور هرمونات جديدة بالجسم تؤدي إلى عدم الرغبة في تناول الطعام والقيء، ولكن تختلف أعراضه من امرأة لأخرى".

وأوضحت أن من أصعب الأعراض التي تتعرض لها المرأة هو القيء، لأن فترة الـ12 أسبوعًا الأولى يتكون فيها الجنين في رحم أمه، ويحتاج للكالسيوم والبروتينات والدهون والأملاح والمعادن لكي تنمو خلايا المخ، أما في المراحل المختلفة بعد الثلاث شهور الأولى يبدأ جسم الجنين في النمو الطبيعي، في الوقت الذي اكتملت فيه خلايا المخ الأساسية بشكل كامل.

وتنصح دكتورة أمراض النساء بألا تستسلم الحامل للقيء، وأن تخبر طبيبها سريعًا حتى يقوم بإجراء التحاليل اللازمة لها حتى يعرف سببه، وعلى الطبيب المعالج أن يخبرها بألا تستسلم له وتوعيتها بخطورة تلك الفترة، فليس من الضروري أن يكون القيء بسبب الحمل "الوحم" فمن الممكن أن يكون لديها مرض في الكلى أو القولون أو قرحة في المعدة أو نقص في فيتامين معين من الجسم يسبب لها ذلك.

وقسمت الدكتورة ابتهاج شفيق، الوحم إلى نوعين، وحم عادي ووحم مستعصي، فالأول لا يمثل خطورة للأم، أما المستعصي فعلى الطبيب المعالج إدخالها المستشفى حتى يعلق لها المحاليل لأن جسم الأم يقوم بفقد كثير من السوائل والفيتامينات التي يعتمد عليها الجنين في التكوين.

وأكدت الدكتورة ابتهاج، أن الوحم يعتبر حالة نفسية، فهناك نساء تكون لديها أطفال ولا تريد الطفل القادم، أو طلقت فلا تريد الطفل فيكون الوحم بكثرة لديها، وبذلك فإن أعراض الوحم تتوقف على الحالة النفسية، كما نصحت بعمل التحاليل اللازمة لضبط الهرمونات قبل الحمل حتى يتم العلاج السليم.