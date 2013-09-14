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مئات الفارين من اللاجئين السوريين يصلون إلى ساحل إيطاليا

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مئات الفارين من اللاجئين السوريين يصلون إلى ساحل إيطاليا مئات الفارين من اللاجئين السوريين يصلون إلى ساحل إيطاليا

كتب : رويترز منذ 1 دقيقة

قال حرس السواحل الإيطالي، اليوم، إنه تم إنقاذ مئات اللاجئين السوريين في أجواء بحرية عاصفة وإنهم نقلوا إلى الساحل الجنوبي لإيطاليا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرا إلى أن زورقا يحمل 171 لاجئا كان يواجه مصاعب وبدأ يغرق عندما تم إنقاذه على مسافة نحو 40 كيلومترا قبالة كالابريا.

فيما تم اعتراض ثلاثة زوارق تحمل 809 لاجئين وربما بعض المهاجرين وبينهم كثير من النساء والأطفال قبالة جزيرتي لامبيدوزا وصقلية بالبحر المتوسط وقبالة منطقة كالابريا التي تقع أقصى جنوب إيطاليا.

وقالت السلطات الإيطالية، إنه تم إنقاذ جميع اللاجئين البالغ عددهم 359 قبالة صقلية، وإن الأشخاص البالغ عددهم 171 الذين تم إنقاذهم قبالة كالابريا هم من سوريا فيما يبدو، بينما لم تتوفر معلومات عن جنسيات الأشخاص الذين تم إنقاذهم قبالة جزيرة لامبيدوزا. وزاد عدد اللاجئين السوريين الذي يصلون إلى إيطاليا باضطراد في الشهور القليلة الماضية وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 3300 شخص وصلوا منذ بداية أغسطس.

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