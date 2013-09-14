للزعتر فوائد عديدة أهمها معالجة الشعر التالف

أكد الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية، أن هناك الكثير من الزيوت والأعشاب الطبيعية، التى يمكن من خلالها أن تسترجع المرأة النضارة والصحة لشعرها التالف من كثرة الأصباغ أو الفرد، والتخلص من تقصفه الدائم ولونه الباهت وأطرافه غير المنتظمة.

وأشار إلى أن الزعتر من أكثر الأعشاب الطبيعية التى لا تعلم المرأة بمدى أهميتها للشعر، وتغذيته سواء عن طريق تناوله فى الطعام كنوع من البهارات، أو عن طريق وضعه على الشعر فهو معالج قوى لتلف الشعر الذى ينتج عن الأصباغ وكثرة فرده وتصفيفه.

وأوضح كيفية استخدامه، بأن يغلى فى ماء عادى وبعد ذلك يترك ليبرد ويصفى تماما ويغسل به الشعر، وذلك بعد الاستحمام بمياه دافئة وغسل الشعر بها، ويصل الزعتر بهذه الطريقة إلى بصيلات الشعر وجذوره بشكل مباشر، لأنه يعمل على إعادة تغذية البصيلة، ويقوم بمعالجتها لما له من فوائد فى ذلك.

كما أضاف أن للزعتر القدرة على التخلخل إلى داخل الجذور لمحاولة إنبات الشعيرات بشكل صحى، ومحاولة تقوية الشعيرات ذاتها لكى يزيد طولها بشكل صحى وغير مقصف، موضحا أنه عن طريق دهن وتدليك الشعر بشكل دائرى حتى فروة الرأس، يعمل بالتدريج على التخلص من التقصف المعروف. ولكن يجب على الفتاة أن تدلكه فى الشعر بشكل منتظم يوميا حتى تصل إلى النتيجة المطلوبة، ناصحا باستشارة الطبيب المختص كى يحدد الوقت المناسب ومواعيد وضع الزعتر على فروة الرأس.